Kučmín sa stal halovým majstrom SR v chôdzi na 5000 m, Tóth povzbudzal

Anton Kučmín Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Anton Kučmín sa stal novým halovým majstrom Slovenska v chôdzi na 5000 metrov. Šampionát sa konal v rámci nedeľného 16. ročníka atletického mítingu Elán v Bratislave. Kučmín časom 20:05,04 minúty celkovo obsadil tretí stupienok, zvíťazil Ír Alex Wright pred Callumom Wilkinsonom z Veľkej Británie.Trojica sa najskôr držala pospolu, s pribúdajúcimi kolami sa však roztrhala a finišovalo sa s odstupmi.uviedol Kučmín.Matej Tóth nesúťažil, no s reprezentačnými kolegami komunikoval priamo pri trati.povedal Tóth.dodal Kučmín.Olympijský šampión na 50 km z Ria de Janeiro 2016 je vo fáze prípravy, premiérový tohtoročný štart by mal absolvovať v apríli.pokračoval pre TASR Tóth, ktorý sa podieľal na prilákaní zahraničných chodcov:V diaľke žien uspela ďalšia zástupkyňa VŠC Dukla Banská Bystrica Jana Velďaková výkonom 625 centimetrov.povedala J. Velďáková, ktorá sa najbližšie ukáže 10. februára v rakúskom Linzi.Prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok bol spokojný so zahraničnou účasťou v Eláne, no privítal by väčší záujem domácich pretekárov:Halové ME v srbskej metropole sa konajú od 3. do 5. marca.