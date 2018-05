Kudrna dostane šancu proti Rakúsku: Chcem ju využiť čo najlepšie

Na snímke Andrej Kudrna počas tréningu na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Dánsku 7. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

PREČÍTAJTE SI AJ: SLOVÁCI UZAVRELI SÚPISKU: Rybár v bránke proti Rakúsku



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 8. mája (TASR) - Dva zápasy hokejových majstrovstiev sveta presedel na tribúne, v treťom už dostane šancu na ľade. Andreja Kudrnu dopísali tréneri slovenskej reprezentácie na súpisku spolu s ďalším útočníkom Marekom Hovorkom a obrancom Máriom Grmanom, do zápasu môže zasiahnuť aj brankár Denis Godla. Dvadsaťšesťročný útočník chce šancu chytiť pevne do rúk.Zmeny oznámil realizačný tím v utorok pred zápasom proti Rakúsku.povedal Kudrna, ktorý spolu s ostatnými dopísanými hráčmi sledoval prvé dva duely z pozície diváka:Pred zápasom čaká hráčov ešte porada a potom už duel, ktorý bude z hľadiska vývoja v skupine nesmierne dôležitý.uviedol Kudrna.Slováci zatiaľ na šampionáte strelili v dvoch zápasoch dva góly, oba v presilových hrách. Proti Rakúsku by sa patrilo skórovať už aj pri hre piatich proti piatim.uzavrel Kudrna.