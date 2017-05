Kudrnu prekvapilo neuznanie gólu: S dvomi bodmi sme nespokojní

Na snímke Slovák Mário Bližňák (vpravo) pred brakárom Lotyšska Elvisom Merzlikinsom v zápase Lotyšsko - Slovensko v základnej A-skupine MS v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom 7. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenský brankár Ján Laco v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Lotyšskom a Slovenskom. V Kolíne nad Rýnom 7. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kolín 8. mája (TASR) - Dva body zo šiestich možných nie sú pre hokejistov Slovenska dôvodom na spokojnosť. Po nie práve presvedčivom vystúpení s Talianskom sa zverenci trénera Zdena Cígera hotovali kvalitným výkonom zdolať Lotyšov, no to sa nepodarilo. Slováci prestrieľali súpera, trafili aj konštrukciu bránky a opäť sa presvedčili o dôležitosti presiloviek a oslabení.Po stretnutí sa veľa hovorilo o situácii zo 14. minúty. Za stavu 1:0 pre Lotyšov dorážajúci Andrej Kudrna dostal puk za brankára Merzlikinsa, ale hlavný rozhodca k nevôli slovenských hráčov i fanúšikov rozpažil ruky. Dôvodom bola skutočnosť, že hru prerušil ešte pred Kudrnovým zakončením. Podľa útočníka Vladimíra Draveckého išlo o regulérny gól.poznamenal kapitán SR.Kudrna netajil prekvapenie nad rozhodnutím arbitra, vo svojej pozícii však mohol iba prijať nepriaznivý verdikt.konštatoval Kudrna.Útočníka Sparty Praha tento moment správne nasrdil a Merzlikinsa v ďalšom priebehu viackrát zamestnal streleckými pokusmi. Lotyšský brankár mu však zmaril krátky únik a pri ďalšej strele ďakoval konštrukcii bránky.uviedol Kudrna.Slovenskí reprezentanti sa v tretej tretine snažili o vyrovnanie, za stavu 0:2 znížili gólom Michela Miklíka v presilovke. V tej chvíli sa zdalo, že sa dostanú na koňa. Následné vylúčenie Draveckého však Lotyši potrestali, čím potvrdili, že to v presilovkách vedia.poznamenal Kudrna.Prehra 1:3 s Lotyšskom naštrbila ambície tímu. Slováci síce prestrieľali súpera 30:22, ale nezískali ani bod. Po stretnutiach s Talianskom a Lotyšskom majú na konte iba dva body, čo do veľkej miery komplikuje postupové ambície. Hráči si uvedomujú, že na umiestnenie v hornej časti tabuľky A-skupiny budú potrebné lepšie výsledky.poznamenal Kudrna narážajúc na najbližší zápas, ktorý Slováci odohrajú v utorok od 20.15. Dánom budú mať čo vracať, pred siedmimi rokmi práve v Kolíne utrpeli pamätný debakel 0:6.poznamenal Dravecký.