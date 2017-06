Kudzko: Migranti prichádzajú do Európy skôr cez Taliansko ako Grécko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júna (TASR) - Migranti v posledných mesiacov prichádzajú do Európy viac cez Taliansko ako cez Balkán. Dohoda EÚ s Tureckom totiž výrazne znížila počet ľudí prichádzajúcich po balkánskej ceste. Nemalo by sa to zmeniť ani počas nadchádzajúceho leta. Pre TASR to povedala zástupkyňa riaditeľa pre výskum GLOBSEC Policy Institute Alena Kudzko.uviedla Kudzko.EÚ chce obmedziť nelegálnu migráciu cez Stredozemné more posilnením agentúry Frontex, teda zlepšením jej vybavenia a zvýšením počtu jej ľudí. Svojich zástupcov do tejto organizácie vyslalo aj Slovensko. Kudzko upozorňuje, že Frontex nie je jedinou alternatívou, ako znížiť počet ľudí prichádzajúcich do Talianska.vysvetlila Kudzko.