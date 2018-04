Kukan: EPP musí nájsť spôsob, ako si poradiť s Orbánom a Fideszom

Eduard Kukan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. apríla (TASR) - Politická skupina Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente musí nájsť vhodnú stratégiu, ako sa vyrovnať s Viktorom Orbánom a jeho stranou Fidesz, ktorá je členom veľkej rodiny európskych ľudovcov. Uviedol to v stredu pre TASR slovenský europoslanec Eduard Kukan (nezávislý) v súvislosti s víťazstvom Viktora Orbána v parlamentných voľbách v Maďarsku.Kukan, ktorý je v Európskom parlamente členom Výboru pre zahraničné záležitosti, však pripomenul, že postavenie Fideszu a Orbána v EPP sa vyvíja. V minulosti, keď bol Orbán kritizovaný na pôde europarlamentu, tak v tejto frakcii vždy našiel potrebnú podporu.opísal Kukan situáciu vo frakcii, do ktorej tiež patrí. Dodal, že prešľapy maďarského premiéra pokiaľ ide o fungovanie demokratických inštitúcií v jeho krajine či využívanie osobných kontaktov pri obsadzovaní dôležitých funkcií, sú už také očividné, že ani EPP nemôže nad nimi zatvárať oči a nevšímať si ich.Slovenský europoslanec zdôraznil, že Orbán jea doteraz sa mu v skupine ľudovcov darilo argumentovať, že kritika, najmä zo strany európskych socialistov, na jeho osobu a vládu je vlastne kritika celej frakcie EPP.povedal Kukan. Predvolebná kampaň v Maďarsku a v nej zneužívané postavenie vládnucej strany Fidesz a Orbánove heslá však ďaleko k európskym hodnotám, ktoré vyznáva najväčšia politická skupina v Európe.Podľa Kukana bude treba nájsť v rámci EPPa zohľadniť, že Fidesz a Orbán sú členmi frakcie. Táto rovnováha nebude ale udržateľná, ak Orbán prestane vyznávať hodnoty, ktoré propagujú ľudovci a keď bude vykonávať politiku, ktorá sa od týchto hodnôt odkláňa.konštatoval Kukan. Poukázal na to, že maďarskému lídrovi sa ako prvé poponáhľali zablahoželať k výhre extrémne pravicové politické strany. EPP si dobre uvedomuje, že ak vylúči Fidesz a Orbána zo svojich radov, ten môže prinajmenšom v europarlamente skončiť po boku protieurópskych a nacionalistických frakcií, čo by nebolo dobré z hľadiska celoeurópskej politiky.V prípade odchodu z EPP by maďarskí poslanci mohli prejsť do skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), jej osud po budúcoročných voľbách do EP je však neistý, lebo väčšinu členov tvoria britskí poslanci. A tí po brexite europarlament opustia.uzatvoril Kukan.