KUKAN: Merkelovej výhru netreba spochybňovať

Eduard Kukan. Archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. septembra (TASR) - O víťazstve Angely Merkelovej v nemeckých parlamentných voľbách treba hovoriť ako o jasnom víťazstve, bez rôznych "ale". V rozhovore pre TASR to uviedol poslanec Európskeho parlamentu (EP) Eduard Kukan.Slovenský poslanec, ktorý je členom zahraničnopolitického výboru EP, patrí do tej istej parlamentnej frakcie európskych ľudovcov (EPP) ako poslanci za Merkelovej CDU/CSU. Kukan podľa vlastných slov nesúhlasí s názormi, že síce Merkelová dosiahla úspech, ale len za cenu veľkých strát.domnieva sa Kukan.Ako druhé poučenie z nemeckých volieb vníma to, že posilnenie pozície populistických a nedemokratických strán v Európe sa prejavilo aj v Nemecku, keď ultrapravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) dostala nečakane vysoké percento hlasov.uviedol poslanec.Zároveň však dodal, že bude úlohou ostatných politických strán, aby zabránili prenikaniu vplyvu AfD mimo parlament. Otázkou podľa neho tiež zostáva či sa stranaktorá vznikla iba nedávno, prejaví ako schopná politická sila v parlamentnom živote, lebo hneď po voľbách sa začala rozpadať.zhodnotil situáciu Kukan.Za ďalší dôležitý moment volieb označil historicky najhorší výsledok sociálnych demokratov (SPD).uviedol Kukan. Dodal, že na chápe rozhodnutie SPD nerokovať s CDU/CSU o ďalšej širokej koalícii, lebo doterajším spoluvládnutím nič nezískali. Na strane druhej sa v skupine EPP hovorí, že Schulz sa zrejme zľakol vládnej zodpovednosti. Kukan už zachytil aj kuloárne reči o možnej výmene Schulza na čele SPD, pretože ako stranícky líder nedokázal zaistiť lepší volebný výsledok.Parlamentné voľby v Nemecku podľa Kukana naznačili, že Merkelová bude pri formovaní línie svojej budúcej vlády musieť brať väčší ohľad na koaličných partnerov, ktorými zrejme budú liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) a zelení.Kukan upozornil, že liberáli budú nekompromisne požadovať post ministra financií. To by znamenalo že Nemecko ale aj eurozóna príde ov osobe Merkelovej dlhoročného spolupracovníka Wolfganga Schäubleho. Zelení sú podľa neho zatiaľKukan si podľa vlastných slov dobre pamätá moment keď Merkelová vstupovala do najvyššej politiky. Zdala sa vtedy málo skúsená, ale zatiaľ obstála v každej ťažkej situácii, a to aj vo chvíľach, keď ju mnohí odpisovali.uviedol v závere rozhovoru Kukan.