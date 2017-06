Kukan ocenil prijatie správ o Srbsku a Kosove v Európskom parlamente

Eduard Kukan Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Brusel 14. júna (TASR) - Srbsko by mohlo otvoriť viac prístupových kapitol s EÚ a Kosovo by malo sformovať vládu zameranú na reformy. Uviedol to dnes slovenský europoslanec Eduard Kukan po rozprave a hlasovaní v Európskom parlamente (EP) o správach týkajúcich sa Srbska a Kosova.Kukan, ktorý je členom Výboru EP pre zahraničnú politiku a predsedom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ–Srbsko, pre TASR pripomenul, že po utorňajšej rozprave o správach o Srbsku a Kosove v pléne EP dnes nasledovalo hlasovanie. Obe správy boli prijaté veľkou väčšinou - 524 hlasov pre správu o Srbsku a 474 hlasov pre správu o Kosove.uviedol Kukan. EÚ podľa jeho slov oceňuje aktívnu prácu Srbska v prístupových rokovaniach. Kukan vyjadril nádej, že Belehradu sa podarí otvoriť aj viac rokovacích kapitol.Zároveň však upozornil, že Srbsko by v kľúčových oblastiach, ako je právny štát, nezávislosť súdnictva či boj proti korupcii, malo preukázať väčšiu politickú vôľu pri napredovaní v reformách. Problémy podľa neho pretrvávajú aj v oblasti slobody médií (útoky na novinárov) a dodržiavania občianskych slobôd, pričom sa zmenšuje priestor pre občiansku spoločnosť.Čo sa týka situácie v Kosove, Kukan pripomenul, že niekoľko mesiacov trvajúca ťažká politická kríza vyústila do predčasných volieb.odkázal. Dodal, že v centre integračného procesu v Kosove musí byť právny štát a boj proti korupcií, pričom tieto reformy musí sprevádzať riešenie korupčných káuz a priorita tzv. Európskej reformnej agendy pre Kosovo, ktorá sa zameriava aj na socio-ekonomické štrukturálne reformy.uzavrel Kukan.