KUKAN: Svet poznal ČR a V. Havla, my sme sa museli presadiť

V utorok 19. januára 1993 boli prijaté za riadnych členov OSN Slovenská a Česká republika. Na archívnej snímke z 19. januára 1993 vľavo veľvyslanec - stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN Eduard Kukan a vpravo podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Milan Kňažko upevňuje na mieste vyhradenom slovenskej delegácii novú menovku nového členského štátu v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. decembra (TASR) - Svet pri vzniku samostatného Slovenska poznal skôr Českú republiku a Václava Havla. Slovenská republika sa vo svete musela presadiť. Spomína Eduard Kukan, ktorý v rokoch 1990–1993 pôsobil ako stály predstaviteľ ČSFR pri OSN v New Yorku a po vzniku SR v rokoch 1993–1994 bol veľvyslancom, stálym predstaviteľom Slovenska pri OSN v New Yorku.uviedol pre TASR Kukan. Slovensko bolo podľa neho pripravené na to, že bude mať vlastný štát. Zložitosť toho celého si však uvedomilo neskôr.poznamenal.Slovensko vzniklo podľa jeho slovBolo treba založiť a zariadiť všetko, čo súviselo s normálnym fungovaním novej nezávislej republiky.doplnil Kukan.Za najsilnejší moment vzniku SR považuje samotnú nezávislosť štátu, fakt, žeAko prvé mu v súvislosti so vznikom SR napadlo, že budeme mať vlastný nezávislý štát, ktorý bude členom medzinárodného spoločenstva.opísal. Hoci vo vývoji samostatného Slovenska boli aj viaceré dramatické momenty, pre Kukana nikdy neboli také, aby mu napadlo, žeSituáciu krátko po vzniku SR vnímal Kukan na diaľku, keďže pôsobil v New Yorku.spomína. V Spojených štátoch bol aj 1. januára 1993, kedy SR oficiálne vznikla.vysvetlil a poukázal na vytvorenie novej Stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov.