Kultový filmový herec a producent Benicio del Toro oslávi 50 rokov

Benicio del Toro Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Santurce/Bratislava 18. februára (TASR) – Portorický herec a filmový producent Benicio del Toro v nedeľu 19. februára jubiluje, oslávi 50 rokov.Známym sa stal svojimi filmovými postavami ako boli Fred Fenster v The Usual Suspects (Podozriví, 1995), Javier Rodríguez v Traffic (Traffic – Nadvláda gangov, 2000), Jack Rafferty Jackie v Sin City (Sin City – mesto hriechu, 2005).Benicio del Toro, celým menom Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez sa narodil 19. februára 1967 v meste Santurce v Portoriku. Keď sa narodil Gustavovi a Fauste Sanchez del Torovým, nikoho ani nenapadlo, že z neho bude herec. Očakávalo sa od neho, že pôjde v šľapajach svojich rodičov, ktorí boli právnici. Ale osud to chcel ináč. Po smrti matky vyrastal na pennsylvánskom vidieku v Spojených štátoch amerických (USA). Po ukončení strednej školy sa presídlil do Kalifornie, kde navštevoval univerzitu v San Diegu. Štúdium obchodu však nedokončil. Bol fascinovaný umením, či už maliarstvom alebo literatúrou. Najviac ho ale lákalo herectvo a tak odišiel zo školy a začal chodiť na hodiny herectva k Stelle Adlerovej v New Yorku. Práve vďaka jej príprave sa niekoľkokrát objavil v televízii, napríklad v americkom seriáli Miami Vice.Prvú významnú úlohu dostal v roku 1989 v bondovke Licence to Kill (Povolenie zabíjať). Vtedy mal iba dvadsaťjeden rokov a stal sa tak najmladším protivníkom neohrozeného agenta 007. Film nenadchol. Kritici ho prvý raz zaregistrovali vo filmoch Fearless (Bez strachu, 1993) a China Moon (Porcelánový mesiac, 1994). Ale vďaka The Usual Suspects (Zvyčajní podozriví, 1995) režiséra Bryana Singera sa zapísal aj do povedomia divákov a za stvárnenie záhadne mrmlajúceho gangstera získal filmovú cenu Independent Spirit Award. Gangstera si tiež zahral aj vo filme Basquiat (1996), ktorý režíroval jeho priateľ Julian Schnabel. Svoju prvú hlavnú úlohu dostal v roku 1997, ale opäť ho čakalo sklamanie, pretože Excess Baggage (Vydierači) prepadli. O rok neskôr si ale nenechal ujsť príležitosť zahrať si po boku Johnnyho Deppa v halucinogénnej jazde režiséra Terryho Gilliama Fear and Loathing in Las Vegas (Strach a hnus v Las Vegas, 1998). Tento film spečatil jeho postavenie kultového herca. Vedľajšia úloha tijuanského policajta Javiera Rodrigueze v dráme o obchode s drogami Traffic (Traffic - nadvláda gangov, 2000) mu vyniesla cenu Oscara za rok 2000, Zlatý glóbus za rok 2000, cenu BAFTA za rok 2000 a tiež Strieborného medveďa na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v nemeckom Berlíne v roku 2001. Tým sa mu otvorila cesta k ďalším, zaujímavým úlohám. Nezabudnuteľný je ako Franky Štvorprstý vo filme Snatch (Podfu(c)k, 2000), ako Che Guevara vo filme Che: Part One (Che Guevara: Revolúcia, 2008) a Lawrenc Talbot vo filme The Wolfman (Vlkolak, 2010). Ďalej si zahral v dobrodružných snímkach ako Thor: The Dark World (Thor: Temný svet, 2013) alebo Guardians of the Galaxy (Strážcovia Galaxie, 2014).Jednou z hlavných čŕt Benicia del Tora je perfekcionizmus, pre film je schopný urobiť čokoľvek. A tak mu režiséri s dôverou zverujú úlohy vo svojich filmoch. A on sa im odvďačuje svojím umením.