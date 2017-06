Kultúrne leto v Novom Meste sa začne na Kuchajde,

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) - Kultúrne leto v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto otvoria v sobotu 24. júna v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda. Ako ďalej informuje samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke, v tento deň pre deti od rána pripravujú športové a zábavné disciplíny a aj ohňovú šou. Vstup na otvorenie Kultúrneho leta 2017 je bezplatný.Popoludňajší program otvorí zábavné rodinné dopoludnie s názvom Stredovek naživo, detské atrakcie, súťaže i tombola. V hlavnom programe, ktorý sa začne o 15:00, budú deti z novomestských škôl, súčasťou bude aj vystúpenie kúzelníka pre deti i country pri vatre. Program vyvrcholí koncertami hudobných skupín i spevákov.V letnom období chce mestská časť venovať pozornosť športovým a pohybovým aktivitám, jednou z nich je akcia Fitness na Kuchajde s novým programom i cvičiteľmi. Začiatok naplánovali na utorok 27. júna.Každý letný utorok bude v areáli Kuchajdy aj hodinový tréning s názvom Starfit Fitnescardio, ktorý sa zameria na posilnenie celkovej zdatnosti organizmu. Štvrtky zas venujú cvičeniam Starfit kruhový tréning na posilnenie celého tela s využitím váhy vlastného tela. Cvičenia sú vždy od 18:00 do 19:00, vstup je zdarma.Súčasťou novomestského kultúrneho leta je aj Tanečné kultúrne leto 2017. Pre záujemcov pripravujú každú sobotu od 17:00 do 22:00 v stredisku kultúry na Vajnorskej živú hudbu i tanec. Program sa začne 1. júla, trvať bude do 28. augusta.