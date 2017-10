Kultúrny dom v Necpaloch zrekonštruovali. Za asi 25.000 eur

Na snímke kultúrny dom v obci Necpaly Foto: TASR/Radovan Stoklasa Na snímke kultúrny dom v obci Necpaly Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prievidza 8. októbra (TASR)- Kultúrny dom v prievidzskej mestskej časti Necpaly prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Prácami za asi 25.000 eur samospráva sledovala zvýšenie kvality poskytovaných služieb v ňom."Predovšetkým sa urobili úpravy súvisiace s odvodnením, keďže objekt vlhol. Následne sa pristúpilo aj k iným úpravám, aby sa skvalitnil tento kultúrny stánok, ktorý je často využívaný nielen obyvateľmi Necpál," konkretizovala primátorka mesta Katarína Macháčková.Mesto tak podľa nej v rámci rekonštrukcie namaľovalo fasádu, umiestnilo na ňu názov kultúrny dom, v zadnej časti domu, kde sa schádzajú seniori, spravilo klubovňu. "Klubovňa bude plniť účel aj kuchynky, keďže sme tam doplnili aj kuchynskú linku. Objekt kuchyňu má, ale keďže je v prenájme, nemôžu tam chodiť cudzí ľudia. Preto sme využili tento priestor," priblížila.Súčasťou rekonštrukcie bola aj realizácia klimatizácie, čo podľa primátorky zvýši atraktivitu priestoru, hlavne počas letných mesiacov. "Do konca roka by sme ešte chceli opraviť aj podlahu, teda vybrúsiť ju a nanovo upraviť parkety, takže si myslíme, že to bude zase jeden z pekných objektov, ktorý obyvatelia budú môcť využívať," dodala.