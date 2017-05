Kultúrny výbor odobril vznik Fondu pre kultúru národnostných menšín

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 9. mája (TASR) - Vznik novej verejnoprávnej inštitúcie, ktorá bude koordinovať finančnú podporu pre kultúru národnostných menšín, má zelenú aj od Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Jeho členovia na dnešnom rokovaní odobrili návrh zákona o fonde a odporučili jeho schválenie aj v pléne. Návrh zákona posunuli 28. marca poslanci do 2. čítania, o novej verejnoprávnej inštitúcii budú rokovať na aktuálnej májovej schôdzi.Ako uviedol na dnešnom rokovaní výboru minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), kreovanie nového fondu vyplýva nielen z programového vyhlásenia vlády, ale i kontinuálnej snahy rezortu kultúry postupne transformovať grantový systém na verejnoprávne fondy. "Vychádza i z dobrej skúsenosti fungovania takýchto fondov – Fondu na podporu umenia (FPU) a Audiovizuálneho fondu (AvF)," uviedol Maďarič."Prostriedky pre kultúru národnostných menšín budú prerozdeľované efektívnejšie, budú viac zohľadňovať potreby kultúry národnostných menšín," dodal minister. V samotnom fonde by malo pracovať podľa jeho slov desať zamestnancov, náklady na prevádzku fondu by mali predstavovať približne štyri percentá z celkovej sumy osem miliónov eur, s ktorými bude fond disponovať. "Tých osem miliónov je približne polovica sumy, o ktorú sa žiadatelia v súčasnosti celkovo uchádzajú," doplnil Maďarič.Kreovanie fondu vychádza z programového vyhlásenia vlády a má čiastočne nahradiť súčasný dotačný program Kultúra národnostných menšín v gescii Úradu vlády SR. Namiesto súčasnej sumy 4,5 milióna eur v dotačnom programe bude mať fond podľa legislatívneho návrhu k dispozícii osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšín má takisto z Úradu vlády SR prejsť na Ministerstvo kultúry SR, z ktorého rozpočtovej kapitoly budú fondu poskytnuté prostriedky.Rezort kultúry odhaduje, že v prípade schválenia zákona by malo prísť ku kreovaniu orgánov fondu tak, aby v druhej polovici roka inštitúcia naformulovala prvé dotačné výzvy pre rok 2018.Fond bude poskytovať finančné prostriedky na osvetovú, vzdelávaciu i edičnú činnosť, podporovať bude umeleckú tvorbu, organizáciu kultúrnych podujatí, vedu i výskum v oblasti kultúry, rovnako tak edukačné aktivity prispievajúce k bližšiemu spoznaniu a porozumeniu medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Podpora bude zameraná aj na ochranu, odborné spracovanie, digitalizáciu kultúrneho dedičstva národnostných menšín i na aktivity zástupcov národnostných menšín v oblasti kreatívneho priemyslu.Finančné prostriedky bude fond poskytovať formou dotácie alebo štipendia za splnenia podmienok ustanovených zákonom. O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje riaditeľ na základe návrhu odbornej rady. Okrem riaditeľa ako štatutárneho a výkonného orgánu fondu a odborných rád budú orgánmi fondu i dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu a správna rada.Riaditeľa na základe výberového konania vymenuje minister kultúry. Funkčné obdobie je štvorročné. Tá istá osoba môže byť na pozícii riaditeľa fondu maximálne dve funkčné obdobia za sebou.Odborné rady budú posudzovať prijaté žiadosti o podporu a budú zriadené pre všetky štátom uznané národnostné menšiny na Slovensku a jedna pre rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu. Rady budú mať päť členov. Nadpolovičnú väčšinu členov odbornej rady vymenúva a odvoláva riaditeľ na návrh organizácií príslušných národnostných menšín. Ostatných členov vymenúva a odvoláva riaditeľ bez návrhu. Funkčné obdobie člena odbornej rady je dvojročné.Dozorná komisia má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Jedného člena vymenúva na návrh ministra financií SR, jedného člena na návrh príslušného výboru Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jedného člena na návrh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Dvoch členov môže podľa návrhu vymenovať minister bez návrhu.Funkčné obdobie členov dozornej komisie trvá štyri roky. Rovnako je tomu aj v prípade členov správnej rady. Tá má mať 15 členov, po jednom zástupcovi každej národnostnej menšiny a ďalších dvoch vymenuje minister a riaditeľ fondu.