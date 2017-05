Kundrátek opúšťa Slovan, no ostáva v KHL: Ktorému klubu sa upísal?

Na snímke obranca Tomáš Kundrátek ešte v drese Slovan Bratislava. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. mája (TASR) - Český hokejový obranca Tomáš Kundrátek opúšťa HC Slovan Bratislava a v KHL bude ďalej pôsobiť v tíme Torpedo Nižnij Novgorod. Rovnakým smerom nedávno zamieril aj slovinský útočník Žiga Jeglič.Pre dvadsaťsedemročného Kundrátka bude Torpedo tretím klubom v Kontinentálnej hokejovej lige, pred príchodom do Slovana hral za Dinamo Riga. O jeho príchode informovalo Torpedo na svojej internetovej stránke.Kundrátek, ktorý figuruje v nominácii českej reprezentácie na blížiace sa majstrovstvá sveta v Paríži a v Kolíne, pôsobil v Slovane od konca decembra 2015 a patril medzi opory tímu. V minulej sezóne ho však trápili zranenia, pre ktoré odohral len 39 zápasov a zaznamenal v nich 13 bodov (8+5). V KHL má celkovo bilanciu 14+23 v 99 zápasoch. Odchovanec přerovského hokeja pôsobil pred návratom do Európy v zámorí. V roku 2008 ho v treťom kole draftoval New York Rangers, ale v NHL si zahral za Washington. V drese Capitals odohral 30 zápasov, v ktorých strelil jeden gól a pridal šesť asistencií.