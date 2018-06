Kúpa jazdenky od fyzickej osoby sa môže poriadne predražiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

„Už s novelou, ktorá začala platiť v roku 2016, prišli informácie, že podnikatelia využívajú na predaj stočených áut či áut s nejasnou históriou súkromné osoby alebo zrušili svoje živnosti a predávajú ich ako fyzické osoby - občania, ktorých nemôže štát kontrolovať,“ hovorí generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová. Takto môžu ďalej predávať a zamlčiavať stočenie kilometrov či omladenie automobilov. Nový zákon, ktorý platí od mája tohto roka, nerovnosť medzi inštitucionalizovaným predajom a predajom tzv. na ulici ešte viac zvýraznil. Zaviedol síce to, že už je povinné zverejňovanie VIN čísla pri inzerátoch, avšak kým firmy a živnostníci VIN zverejňovať musia, fyzické osoby - občania túto povinnosť nemajú. Kupujúci by teda mali byť ostražití, keď uvidia inzerát bez VIN. Čo môže viesť inzerujúceho k tomu, aby VIN nezverejnil a neumožnil tak aspoň základnú kontrolu automobilu? Je evidentné, že môže ísť o podvod.Zanedbaním kontroly automobilu pred kúpou si motorista zarába na veľké problémy. Zvlášť pri kúpe auta od fyzickej osoby - občana je potreba si auto dôkladne preveriť a to nielen po technickej stránke. Taktiež je potrebné skontrolovať jeho históriu, zistiť či nebolo v minulosti búrané, či nemá stočené kilometre alebo nie je omladené. Ďalšími rizikami sú rôzne právne vady, ako napríklad exekúcia, nesplatený leasing, prípadne auto môže byť aj odcudzené. Existuje síce viacero verejných databáz, no nie všetko je v nich možné overiť. Veľmi často neobsahujú kompletné informácie.Nový zákon síce zaviedol databázu, do ktorej sú zaznamenávané údaje, ale ešte nejakú dobu potrvá, než sa databáza naplní, tak aby sa dalo na údaje spoľahnúť. Zároveň autá z dovozu budú aj naďalej rizikové, lebo ku stočeniu km mohlo prísť ešte pred dovozom na Slovensko. Kupujúci si väčšinou vôbec nevedia predstaviť, akú prácu za nich pri kontrole vozidla robia profesionálni predajcovia. Každoročne investujú státisíce eur do technického vybavenia výkupných centier, školenia ľudí, nákupu dát z databáz, fyzických prehliadok či overovania legality pôvodu vozidla. „V AAA AUTO vykupujeme automobily do nášho vlastníctva a následne na ne poskytujeme záruku vrátenia peňazí v prípade problému s legalitou pôvodu. Zákazník presne vie, na koho sa v prípade reklamácie môže obrátiť. Nemusí sa obávať, že sa mu majiteľ bude zatajovať alebo pôjde o tzv. bieleho koňa. Najviac práce však robíme na vstupe, kedy sa snažíme maximálne obmedziť riziká, že vykúpime vozidlo s nejakou vadou,“ vysvetľuje generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.Ďalším rizikom kúpy automobilu od fyzickej osoby sú reklamácie. Dovolať sa náhrady je častokrát takmer nemožné. Kupujúci sa v zásade nemá na koho obrátiť. Zostáva mu iba podanie trestného oznámenia a čakanie na súd.Vo všeobecnosti teda platí, že pri kúpe jazdenky je lepšie sa obrátiť na spoľahlivého overeného predajcu, než na stávku naslepo pri kúpe auta od súkromného predajcu, ktorá sa môže vo finále riadne predražiť. Ideálne je sústrediť sa na predajcu, ktorý na trhu pôsobí dosť dlhú dobu preto, aby bola overiteľná jeho história. Dôležité je podrobné preverenie vozidla ešte pred kúpou. „Záujemcovia o kúpu automobilu by si so sebou mali vždy zobrať aj mechanika, ktorý im pomôže auto prezrieť. Nemali by zabudnúť dať auto na zdvihák, pripojiť ho na diagnostiku a trvať na dostatočne dlhej skúšobnej jazde. V zmluve by mali vyžadovať garanciu legálneho pôvodu vozidla. Férový predajca im toto všetko umožní,“ uzatvára Topolová.Ponuka AAA AUTO na Slovensku obsahuje až 4000 vozidiel s garanciou legálneho pôvodu, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti. Vybraný automobil je možné previesť zákazníkovi na jednu zo štrnástich pobočiek po celej republike, ktorá mu je najbližšia.