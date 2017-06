Kúpaliská na južnom Slovensku sú na leto pripravené

Ilustračné foto Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno/Štúrovo/Patince 17. júna (TASR) - Vadaš Thermal Resort Štúrovo navštívilo v minulom roku 650.000 osôb, stále však investuje do zlepšovania svojich služieb. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia marketingu spoločnosti Lívia Németh.Štúrovské kúpalisko ponúka šesť vonkajších bazénov počas leta a tri bazény po celý rok, z toho sú dva kryté a jeden vonkajší sedací pri krytej plavárni.priblížila Németh.V roku 2016 spoločnosť do kúpaliska investovala 770.000 eur.dodala Németh.Letné termálne kúpalisko a Toboganový svet v Patinciach ponúka šesť bazénov.povedal konateľ spoločnosti Kúpele Patince Peter Boncsek.Investície na patinskom kúpalisku boli v posledných dvoch rokoch zamerané na obnovu a opravu solárnych trávnatých a spevnených plôch.doplnil Boncsek.Na mestskom termálnom kúpalisku v Komárne otvárajú 1. júla novovybudovaný trojdráhový tobogan.informoval hovorca Mestského úradu v Komárne Róbert Králik.