Kúpalisko Mičurin v Bratislave opäť sprístupnili verejnosti

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: TASR - Jakub Kotian Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR)- Verejnosť môže od dnešného dňa opäť prísť do areálu Ekoiuventy na Búdkovej ulici a využiť kúpalisko Mičurin, ktoré prešlo rekonštrukciou. Kúpalisko dnes oficiálne otvoril minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS). Vstup do areálu bude toto leto bezplatný."Keďže kúpalisko nefungovalo od roku 2015, počas celej tejto letnej sezóny budú mať jeho návštevníci naň bezplatný vstup, aby sme ho ešte viac zatraktívnili," uviedol Plavčan, ktorý zároveň upozornil, že kúpalisko bude mať obmedzenú kapacitu. "Je to 150 ľudí, to znamená, že bude potrebné kvôli bezpečnosti dodržovať túto hranicu," dodal.Zrevitalizovaný bazén bude môcť verejnosť využívať denne v čase od 09.00 h do 19.00 h, a to až do 15. septembra. K dispozícii bude návštevníkom bufet s občerstvením, toalety či sprchy. Súčasťou areálu kúpaliska sú tiež priľahlé vydláždené a trávnaté plochy a detské hojdačky. Na bezpečnosť budú dohliadať vyškolení plavčíci. Pre deti je pripravené aj detské ihrisko, ministerstvo školstva zabezpečilo aj bezbariérový vstup.V najbližšom období chce ministerstvo začať aj s opravou priľahlej budovy Ekoiuventy. "Máme s ňou taký zámer, že chceme podpísať memorandum s významnými zamestnávateľmi a priemyselnými podnikmi v tomto štáte. V týchto priestoroch by sme radi urobili niečo ako krúžky technickej zručnosti pre deti," priblížil minister.K prerušeniu prevádzky bazéna došlo z dôvodu jeho nevyhovujúceho technického stavu, ktorý nezodpovedal požiadavkám platnej legislatívy, ale ani normám na prevádzkovanie. Ministerstvo školstva, ktoré je správcom predmetnej nehnuteľnosti a zároveň prevádzkovateľom kúpaliska, sa preto rozhodlo obnoviť jeho prevádzku rozsiahlou rekonštrukciou.Zrealizovala sa oprava vpustných a výpustných trysiek samotného bazéna, ako aj rozvodného potrubia. Zabezpečená bola tiež renovácia vonkajšieho plášťa bazéna, obnova vstupných rebríkov či oprava a údržba technologickej časti. Rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia i okolie amfiteátra v objekte. Upravená bola tiež zeleň areálu, betónový obklad chodníkov a dlažieb. Financie použité na revitalizáciu celého areálu predstavujú sumu vo výške takmer 90.000 eur.