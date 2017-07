Kúpalisko Mičurín v Bratislave sprístupnia verejnosti

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Verejnosť bude môcť opäť prísť do areálu Ekoiuventy na Búdkovej ulici a využiť kúpalisko Mičurín, ktoré prešlo rekonštrukciou. Kúpalisko v utorok 4. júla oficiálne otvorí minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS). Pre verejnosť bude prístupné od 12.00 h.Bazén prešiel obnovou, pretože bol v zlom technickom stave, nezodpovedal požiadavkám platnej legislatívy a ani normám na prevádzkovanie. Ako informuje občianske združenie Hrad-Slavín na sociálnej sieti, revitalizáciou prešla napríklad technologická časť bazéna, opravil sa aj jeho vonkajší plášť. Rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia či amfiteáter. V areáli sa taktiež uskutočnili záhradnícke úpravy.Budovu a areál Ekoiuventy, ktoré patria ministerstvu školstva, opustili v októbri 2015 poslední úradníci. Vysťahovať sa museli do inej budovy Iuventy v bratislavskej Karlovej Vsi. Vtedajší minister školstva Juraj Draxler to odôvodnil tým, že potrebujú, aby úradníci tejto príspevkovej organizácie ministerstva pracovali pohromade.