Kúpele Smrdáky otvárajú sezónu, očakávajú pacientov s lupienkou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Smrdáky 28. mája (TASR) – Unikátne liečivé kúpele Smrdáky pri Senici dnes otvárajú tohtoročnú sezónu. K podujatiu neodmysliteľne patrí slávnostný sprievod a požehnanie prameňov, ktoré prinavracajú zdravie pacientom s kožnými ochoreniami.Po úvodnom posvätení liečivého prameňa sa počas dňa uskutoční jazda historických vozidiel a súťaž o najkrajšie z nich, vystúpi folklórny súbor Skaličan, tanečníci zo Sony a akordeónový súbor Melódia. Pripravená je ukážka ľudových remesiel, detský program a ďalšie atrakcie."Je to pre našu obec zaujímavé podujatie, sme radi, že sa zíde zakaždým veľa ľudí aj zo širokého okolia a dostávame sa tak do povedomia verejnosti," povedala pre TASR Ingrid Tripšanská, starostka Smrdák, ktoré sú spoluorganizátorom akcie.Prírodné kúpele na Záhorí sú súčasťou spoločnosti Danubius Hotels maďarského vlastníka, kam patria i kúpele v Piešťanoch. Špecializujú sa na liečbu psoriázy. Na Slovensku je lupienkou postihnutých okolo 2,5 až troch percent populácie, smrdácke kúpele sú lídrom v jej liečbe vďaka vode, ktorá svojím zložením nemá v Európe ekvivalent. Obsahuje 680 miligramov sírovodíka na jeden liter, pričom jeho obsah sa v ostatných minerálnych vodách na Slovensku pohybuje maximálne do 25 miligramov.Pramene sírovodíkovej vody majú svoj pôvod vo zvláštnych podmienkach treťohorného mora spred 25 miliónov rokov. Lupienka nie je infekčná choroba, prenáša sa geneticky. Spúšťačom môže byť aj obyčajná chrípka, u žien hormonálne zmeny, pôrod i stres. U pacientov však napriek osvete stále pretrváva ostych komunikovať o tejto chorobe.