Kúpeľňové trendy roku 2018

V malom treba uplatniť efektívne riešenia

Veľa kúpeľní nachádza inšpiráciu v luxusných magazínoch s obrázkami dvojitých vaní, oddelených spŕch a luxusnej mramorovej podlahy. Realita však máva oveľa menej metrov štvorcových, ktoré sa ale aj tak dajú veľmi trendovo zariadiť. Nové trendy vychádzajú v ústrety menším kúpeľniam a berú ohľad na efektívnosť a luxus, aj keď v malom.

Tajomstvo pohodlia v malej kúpeľni tkvie v efektívnom využívaní dostupných priestorov. Každý centimeter sa počíta, preto sa do obľuby dostávajú napríklad sprchové boxy alebo poličky namiesto skriniek.

High-tech toalety a sprchy

Pravdou je, že technika preniká aj do tých najintímnejších zákutí našich životov. Dokonca aj na toalety. V roku 2018 môžeme čoraz častejšie vidieť nehnuteľnosti vybavené toaletami s ohrievačom sedadla, automatickým otváračom poklopu či s funkciou pomalého zatvárania, vstavaným dezodorantom a pod. Výnimkou nie je ani bez-drátové prepojenie na prehrávač, ktorý pri odklopení veka spustí hudbu a po opustení toalety ju zase vypne. High-tech riešenia sa ale týkajú aj spŕch, ktoré sú schopné po zavretí sprchových dverí spustiť muziku a vodu s presne určenou teplotou.

Význam osvetlenia stúpa

K zariadeniu kúpeľne zväčšia zarátame skrinky, umývadlo, batéria a ďalší „hardvér“ a až v druhom slede možno zrkadlo a osvetlenie. Pritom sa jedná o kľúčové prvky pre funkciu kúpeľne. Použitie osvetlenia strategicky môže rozžiariť nie len kúpeľňu, ale aj vás.

Dizajnové trendy roku 2018 kladú na osvetlenie dôraz ako na prvok, ktorým veľmi dobre možno zvýrazniť a dotvoriť celý priestor. Dopomôcť k tomu môžu kreatívne spôsoby osvetlenia (LED pruhy, nástenné svietidlá) či stmievače.

Neutrálny štýl s organickými podtónmi si zamilujete

Neutrálne dekorácie sú v súčasnosti absolútne populárne. Dizajnéri aj ich zákazníci milujú tóny bielej, šedej a teplej hnedej farby, ktorá z priestoru vytvára moderné a elegantné miesto. Neutrálne farby budú aj v roku 2018 v móde, avšak na rozdiel od rokov predošlých s malým doplnením o organické podtóny.

Existuje istá neochvejná príťažlivosť k prírode a rôznym organickým formám, ktoré nám dodávajú pohodu. To je dôvod prečo nás priťahujú veci ako staré podlahy, zvetrané dlaždice či vintage doplnky. Nový neutrálne ladený štýl preto bude musieť uvoľniť miesto pre farebné momenty v zelenej či modrej farbe. Očakáva sa tiež prienik exteriéru do interiéru, to prostredníctvom rastlín alebo kvetov. Pokiaľ ide o materiál, dominovať budú tehly, recyklované drevo alebo prírodný kameň.

Unikátne obklady

Sme svedkami toho, ako technológia umožňuje výrobcom vytvárať rôzny dizajn kúpeľňových doplnkov, vrátane dlaždíc. Povýšte ale svoje vnímanie nad rámec farieb a grafiky a zmeňte tradičné dlaždice za niečo nové a zaujímavejšie.

Môžeme sledovať hotové znovuzrodenie dlaždíc a dlaždičiek. Neuspokojme sa preto s klasickými dlaždicami v štýle metro čo veľkoformátovými obkladmi na stenu. Existuje predsa toľko rôznych tvarov, z ktorých sa dá vybrať! Hľadajte nové a vylepšené šesťuholníkové, arabské, diamantové či „marocké“ vzory v nových farbách a textúrach. Pútavé tvary poslúžia nie len vašej podlahe, ale aj stenám a dokonca stropom, ktorým pomôžu nadobudnúť želaný odvážnejší akcent.