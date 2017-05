KURÁŇ: GP SR potvrdila v prípade V. Weissa,čo sme od počiatku tvrdili

Juraj Kuráň, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

mentovaná početnými dôkazmi založenými vo vyšetrovacom spise. Veríme, že rozhodnutie Generálnej prokuratúry ukončí mediálne špekulácie a sústavné poškodzovanie mena nášho klienta zverejňovaním neoverených informácií a dohadov o možnom priebehu celej udalosti," uvádza sa v stanovisku obhajcu Weissa - Juraja Kuráňa.Generálna prokuratúra (GP) SR sa stotožňuje s názorom Okresnej prokuratúry Bratislava I, ktorá oslobodila spod obvinenia v apríli futbalového reprezentanta Weissa mladšieho. Pre TASR to v utorok (16. 5.) uviedol námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky.Nadriadení prokurátori po preskúmaní vyšetrovacieho spisu a dozorového materiálu zhodne konštatovali zákonnosť meritórneho rozhodnutia. Uvádza sa to v stanovisku GP SR. GP SR mala od prvej polovice apríla k dispozícii vyšetrovací spis futbalového reprezentanta Vladimíra Weissa mladšieho.uvádza sa mimo iného v stanovisku GP SR.Futbalový reprezentant Vladimír Weiss mladší bol už právoplatne od 7. apríla Okresnou prokuratúrou Bratislava I oslobodený od obvinenia, že šoféroval pod vplyvom alkoholu.Polícia zastavila Vladimíra Weissa v nedeľu 2. októbra skoro ráno na Rázusovom nábreží. Mal šoférovať luxusné auto, v ktorom sa údajne nachádzalo až desať mladých ľudí. Slovenský reprezentant sa odmietol podrobiť dychovej skúške aj odberu krvi, čo znamená, že sa na neho pozeralo, akoby mal v krvi jedno promile alkoholu.Následne polícia reprezentanta v pondelok 3. októbra obvinila a až po viac ako 30 hodinách ho prepustila z cely predbežného zadržania na slobodu. Podľa vtedajšieho vyjadrenia obhajcu Juraja Kuráňa bolo obvinenie založené len na výpovedi jedného svedka, a to príslušníka polície. Z ďalších výpovedí troch svedkov vyplývalo, že Weiss motorové vozidlo nešoféroval. To vyšetrovateľ údajne odignoroval. Prípad dozorovala Okresná prokuratúra Bratislava I. Tá aj riešila prípadné podanie obžaloby na súd.