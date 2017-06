Kurdi v Iraku chcú v septembri usporiadať referendum o samostatnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 7. júna (TASR) - V autonómnej oblasti irackého Kurdistanu sa 25. septembra bude konať referendum o vyhlásení nezávislosti od Iraku. Na Twitteri to dnes oznámil poradca kurdského vodcu Masúda Barzáního.uviedol Barzáního hovorca Hemin Hawrami s tým, že referendum sa uskutoční aj v sporných oblastiach vrátane Kirkúku, Chánakínu, Sindžáru a Machmúru.Zorganizovanie nezáväzného referenda avizoval Barzání už začiatkom roka 2016 s tým, že by podľa neho neznamenalo vyhlásenie štátnosti, ale bolo by skôr zamerané na vyjadrenie vôle obyvateľov regiónu, ktorú by v primeranom čase a podmienkach realizovalo kurdské politické vedenie.Regionálne veľmoci, najmä susedia Iraku s veľkými kurdskými menšinami, sú dlhodobo proti úsiliu Kurdov o nezávislosť. USA tiež podporujú, aby iracký Kurdistan zostal súčasťou Iraku.