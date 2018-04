Kurdi zatkli džihádistu prepojeného s útokmi z 11. septembra 2001

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 19. apríla (TASR) - Kurdské sily zadržali na severe Sýrie nemeckého džihádistu sýrskeho pôvodu Mohammeda Haydara Zammara, ktorý zrejme pomáhal pri plánovaní teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001. S odvolaním sa na zdroje z kurdských ozbrojených síl o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.uviedol vysokopostavený predstaviteľ kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), ktorý si neželal byť menovaný.Ďalší zo zdrojov kurdských síl uviedol, že Zammara, ktorý je momentálne členom militantnej organizácie Islamský štát (IS), zadržiavajú na bezpečnom mieste, kde ho vypočúvajú kurdské sily vnútornej bezpečnosti, známe pod názvom Asajiš. Zammara podľa tohto zdroja zadržiavajú v centrále tajných služieb neďaleko mesta Rakka.Ani jeden zo zdrojov DPA nepriblížil, kedy či kde presne k zadržaniu džihádistu došlo.Mohammed Haydar Zammar sa narodil v roku 1960 v Aleppe. Do Nemecka sa presťahoval vo veku desiatich rokov, pričom už v ranom veku začal spolupracovať s militantnou organizáciou al-Káida. Pre ňu pravdepodobne naverboval viacerých zo strojcov teroristických útokov z 11. septembra 2001.Džihádistu Zammara zadržali s pomocou amerických agentov už v roku 2001 v Maroku. Namiesto deportácie do Spojených štátov ho však rok nato vydali do Sýrie, kde bol následne odsúdený na 12-ročné väzenie za členstvo v hnutí Moslimského bratstvo, ktoré je v Sýrii zakázané. V roku 2013 však podľa sýrskych aktivistov Mohammeda Zammara v rámci výmeny väzňov medzi vládou a sýrskymi islamistickými povstalcami z tamojšieho väzenia prepustili.