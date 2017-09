Kurdistan dal Bagdadu tri dni na predloženie alternatívy k referendu

Na snímke vodca irackých Kurdov Masúd Barzání. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Arbíl 19. septembra (TASR) - Prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání dal dnes Bagdadu trojdňové ultimátum, aby predložil Arbílu dohodu, ktorá bude dobrou alternatívou k spornému plánovanému referendu o nezávislosti tohto autonómneho regiónu na severe Iraku.Bagdad opakovane odsúdil referendum ako protiústavné a iracký federálny najvyšší súd v pondelok nariadil pozastavenie tohto ľudového hlasovania.Barzání na zhromaždení prívržencov nezávislosti v meste Súrán v provincii Arbíl navrhol možnosť odkladu referenda naplánovaného na 25. septembra, ak bude s centrálnou vládou v Bagdade dosiahnutá dvojstranná dohoda.Ak nebude predložená schodná alternatíva, referendum "nebude možné odložiť", povedal Barzání a dal centrálnej irackej vláde konečnú lehotu "dva až tri dni" na dosiahnutie takejto dohody. Napísal to dnes kurdský spravodajský portál Rudaw.Barzání síce neuviedol podrobnosti o dohode, akú očakáva, ale vyhlásil, že účelom referenda Kurdov je "povedať svetu, že chcú nezávislosť".Referendum o nezávislosti severoirackého Kurdistanu je nezáväzné.Tisíce ľudí s kurdskými vlajkami sa dnes zišli v Súráne, aby si vypočuli Barzáního, ktorý kritizoval nariadenie irackého federálneho najvyššieho súdu. Barzání povedal, že ústava poskytuje Arbílu právo usporiadať toto ľudové hlasovanie.Odmietol medzinárodný a regionálny nesúhlas s referendom. To totiž vystrašilo susedov Iraku - Turecko, Irán a Sýriu, ktoré sa obávajú, že hlasovanie povzbudí ich vlastné kurdské menšiny, aby sa snažili o odtrhnutie.Referendum sa má konať nielen v Kurdistane, ale tiež v niektorých sporných oblastiach vrátane provincie Kirkúk bohatej na ropu. Tá je domovom Turkménov, Arabov, Kurdov i kresťanov.Podľa portálu Rudaw jedna osoba zahynula v rovnomennom meste Kirkúk, keď boli v pondelok večer do skupiny ľudí na zhromaždení za nezávislosť vypálené strely. Dvaja ďalší ľudia utrpeli zranenia.