Kurdsko-arabské milície začali ďalšiu fázu oslobodzovania Rakky

Bagdad 4. februára (TASR) - Kurdsko-arabské jednotky podporované Spojenými štátmi dnes oznámili začiatok novej fázy ofenzívy, ktorej cieľom je vyhnať extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) z jej bašty v Sýrii - z mesta Rakka. Útočiace jednotky súčasne oznámili, že potrebujú od spojencov viac zbraní, aby ich misia bola úspešná.Hovorca Sýrskych demokratických síl (SDF) Džihan Šajch Ahmad dnes na tlačovej konferencii uviedol, že operácia kurdsko-arabskej koalície sa sústredí na východ provincie Rakka.SDF ako aliancia kurdských, arabských, asýrskych, arménskych a turkménskych milícií vznikli v októbri 2015 s cieľom vyhnať IS z guvernorátu Rakka a ďalších oblastí Sýrie. Ich útok na mesto Rakka sa začal 6. novembra 2016.Do novej fázy operácie na oslobodenie severosýrskej Rakky sa zapojí aj 750 príslušníkov SDF vycvičených koalíciou pod vedením USA. Spojené štáty do oblasti, kde sa odohráva nová operácia, vyslali aj do 500 pyrotechnikov, inštruktorov a príslušníkov jednotiek osobitného určenia, aby podporili misiu SDF. Kurdsko-arabským jednotkám dali prvýkrát k dispozícii aj "menších počet" obrnených vozidiel SUV.SDF pozostávajú z asi 30.000 príslušníkov, pričom dve tretiny z nich patria ku kurdským Oddielom ľudovej sebaobrany (YPG).