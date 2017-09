Kurdský parlament odobril referendum o nezávislosti, Turecko nesúhlasí

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Arbíl/Bagdad/Ankara 15. septembra (TASR) - Parlament irackého Kurdistanu schválil dnes návrh na uskutočnenie referenda o nezávislosti tohto autonómneho regiónu, ktoré je vypísané na 25. septembra. Hlasovanie poslancov vysielala kurdská televízna stanica Rudaw v priamom prenose.Kurdský parlament dnes obnovil svoju činnosť po dvojročnej prestávke. Hlavným bodom rokovania bolo práve pripravované referendum, s ktorým vláda v Bagdade nesúhlasí a podobne ako aj iracký parlament ho považuje za protizákonné.Prestávku v činnosti parlamentu irackých Kurdov spôsobil incident z októbra 2015, keď skupina príslušníkov bezpečnostných zložiek verných Demokratickej strane Kurdistanu nevpustila skupinu poslancov do Arbílu.Turecký premiér Binali Yildirim považuje referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu za hrozbuUviedol to v dnešnom telefonickom rozhovore s irackým premiérom Hajdarom Abádím. Ako informovala agentúra AP, Yildirim v rozhovore potvrdil odmietavé stanovisko svojej krajiny ku kontroverznému referendu.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zvolal na 22. septembra schôdzku najvyšších predstaviteľov bezpečnostných zložiek, aby rokovali o reakcii na plánované referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu, informovala dnes agentúra AP.V dnešnom televíznom rozhovore Erdogan obvinil vedúcich predstaviteľov kurdskej autonómnej oblasti zo "závažnej politickej nezrelosti" za to, že pokračujú v plánoch usporiadať referendum vypísané na 25. septembra.Turecko, kde žije početná kurdská menšina a ktoré bojuje proti kurdským povstalcom, nesúhlasí so snahami Kurdov smerujúcimi k vyhláseniu nezávislosti a vyjadruje silnú podporu územnej celistvosti Iraku. Obáva sa tiež, že plánované referendum zahŕňa aj sporné oblasti, ako napríklad Kirkúk, ktorý je domovom Turkménov, Arabov, Kurdov i kresťanov.