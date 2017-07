Kurdský predstaviteľ si je na 99 percent istý, že vodca IS žije

Abú Bakr Baghdádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sulajmáníja 17. júla (TASR) - Vodca džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) Ibráhím abú Bakr Baghdádí žije a skrýva sa južne od sýrskeho mesta Rakka. V reakcii na správy, že Baghdádí je po smrti, to dnes v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol vysokopostavený predstaviteľ irackých Kurdov Láhúr Tálabání, ktorý sa špecializuje na boj s terorizmom.Tálabání dnes uviedol, že "Baghdádí je určite živý, nie mŕtvy." Dodal, že "na 99 percent veríme, že je nažive." Vyzval, aby sa nezabúdalo na skutočnosť, že Baghdádí "sa zrodil" v časoch pôsobenia teroristickej siete al-Káida v Iraku. "Skrýval sa pred tajnými službami. Vie, čo robí," dodal Tálabání.Iracké bezpečnostné zložky nedávno ukončili tri roky vlády Islamského štátu v irackom meste Mósul. Sústredenému vojenskému tlaku sú teraz vystavení islamisti ovládajúci sýrske mesto Rakka, ktoré práve Baghdádí svojho času vyhlásil za hlavné mesto samozvaného kalifátu rozprestierajúceho sa územiach obsadených islamistami v častiach Sýrie a Iraku.Tálabání v tejto súvislosti vyhlásil, že Islamský štát napriek nízkej bojovej morálke mení svoju taktiku, takže podľa jeho názoru bude trvať tri až štyri roky, kým bude IS porazený. Očakáva, že IS bude potom pokračovať v partizánskom štýle boja a bude podobný "al-Káide na steroidoch".Budúcimi vodcami Islamského štátu budú podľa Tálabáního očakávania bývalí dôstojníci tajných služieb, ktorí slúžili v Iraku za vlády Saddáma Husajna a ktorí by mali vytyčovať stratégiu IS.