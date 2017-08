Kuriérska spoločnosť UPS má 110 rokov, založil ju 19-ročný mladík

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle/Bratislava 28. augusta (TASR) - Spoločnosť United Parcel Service (UPS) založil Jim Casey (1888-1983) pred 110 rokmi 28. augusta 1907 v Seattli v štáte Washington v Spojených štátoch amerických (USA). Kuriérska spoločnosť funguje dodnes.V období veľkého dopytu po doručovacích službách si 19-ročný mladík Jim Casey požičal 100 dolárov a založil podnik American Messenger Company. Zo základne podniku po telefonickej objednávke vyrazil poslíček, prevzal zásielku a doručil ju na patričné miesto. Doručovali sa najmä správy a telegramy a kuriéri chodili pešo, na väčšie vzdialenosti používali bicykel. Keď došlo k rozmachu telefónov, firma sa sústredila na doručovanie balíkov, nákupov a jedla. Napriek veľkej konkurencii spoločnosť obstála. Jim Casey dôsledne dbal na zdvorilosť ku klientom a spoľahlivosť služieb podľa sloganu „najlepšie služby za najnižšie ceny“.Prvý automobil si firma obstarala po roku 1913. Bola to populárna fordka a na jej boku sa skvel nápis Merchants Parcel Delivery. Už vtedy jej najväčším klientom bola pošta (United States Post Office). V roku 1919 expandovala za hranice Seattlu do Oaklandu v Kalifornii (USA) a prevzala súčasný názov United Parcel Service . Ďalším medzníkom bol rok 1924 – firma zaviedla pri triedení balíkov posuvné pásy. V roku 1953 sa začalo s prepravou balíkov lietadlami, v roku 1977 sa letecké spojenie UPS rozšírilo na všetky americké štáty. V roku 1989 už UPS doručovala zásielky zo 104 do 175 krajín sveta. Na burzu vstúpila spoločnosť UPS v roku 1999.Zakladateľ firmy Jim Casey odišiel do penzie v roku 1962. V súčasnosti má firma s centrálou v Atlante v USA takmer pol milióna zamestnancov a poskytuje služby vo viac ako 220 krajinách sveta.