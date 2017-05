Kurilla víta zámer využiť značku UNESCO pre trvalo udržateľný rozvoj

Na archívnej snímke Norbert Kurilla (vľavo) . Foto: MŽP SR Foto: MŽP SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. mája (TASR) – Piatková (5.5.) bardejovská konferencia o podpore turizmu a ekonomického rozvoja prostredníctvom využitia značky UNESCO je možnosťou, ako aj na Slovensku efektívnejšie zhodnocovať význam lokalít zapísaných do zoznamu svetového dedičstva. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Norbert Kurilla, ktorý bude jedným z prvých rečníkov na medzinárodnej konferencii v Bardejovských kúpeľoch.Kurilla poukázal v tejto súvislosti na fakt, že kým na Slovensku doteraz nebol adekvátne využitý potenciál značky UNESCO, v iných krajinách sa teší významnej reputácii a pôsobí aj ako lákadlo pre turistov. "upozornil. Ochrana pamiatok, kultúrneho a prírodného bohatstva v kombinácii s cestovným ruchom je podľa Kurillu príležitosťou i pre najmenej rozvinuté regióny Slovenska. "naznačil.Od piatkovej konferencie, ktorá sa koná pod záštitou envirorezortu a mesta Bardejov, očakáva inšpirujúce prezentácie možností, výmenu medzinárodných skúseností a najlepších praktík. Konferencia je prvým krokom v rámci implementácie projektu UNESCO Svetové dedičstvo a udržateľný cestovný ruch, ktorý sa na Slovensku bude realizovať ako vo vôbec v prvej krajine regiónu strednej a východnej Európy. Kurilla v tejto súvislosti poukázal na synergiu, ktorú konferencia i samotná implementácia projektu predstavujú.dodal.Na konferencii sa okrem zástupcov ústredných štátnych orgánov zúčastní aj riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO Mechtild Rossler i medzinárodní experti na udržateľný turizmus.informovala stála delegátka SR pri UNESCO v Paríži Klára Novotná.K téme sa budú vyjadrovať i predstavitelia geoparkov a biosférických rezervácií a taktiež odborných inštitúcií zameraných na ochranu historického a kultúrneho dedičstva. Bodom programu budú aj možnosti financovania, jedna z panelových diskusií sa zameria priamo na rozvoj Karpatského euroregiónu, do ktorého patrí východné Slovensko.Konferencia sa začína v piatok o 9.00 h, jej priebeh možno sledovať prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.