Kuriózne poistné udalosti: Vianočná ruža slúžila ako chemická zbraň

Bratislava 22. decembra (TASR) - Aj keď je vonku poľadovica, fučí vietor a k tomu prší alebo padá sneh, najviac nástrah počas vianočného obdobia číha doma. Podľa štatistík je napríklad pravdepodobnosť domáceho požiaru počas Vianoc až o 50 % vyššia. Aj na urgentných príjmoch sú sviatky pokoja vždy rušné. Nejde pritom len o zabehnuté kosti, ale aj zlomeniny a ťažšie popáleniny. Pozor treba dávať najmä na deti.Pred Vianocami každý chce mať doma čisto a upratuje aj na miestach, ktoré počas roka zanedbáva. Utiera prach na ťažko dostupných miestach, umýva okná a vonkajšie parapety. Aby sa predišlo úrazu, namiesto balansovania na parapetných doskách alebo vratkých stoličkách treba používať skladací rebrík. Na bezpečnosť pri upratovaní by sa malo myslieť zvlášť, ak sú doma malé deti. Čistiace prostriedky v takomto prípade by sa nemali nechávať nikdy ani na chvíľku na dostupnom mieste bez dozoru. Ak dieťa prehltne agresívnejší čistiaci prostriedok, hrozia opuchy úst a v horšom prípade poleptanie pažeráka alebo žalúdka.Málokto vie, koľko jedovatých látok sa skrýva v tradičných vianočných rastlinách. Napríklad imelo, ktoré počas Vianoc zvykne visieť zo stropov. Ide o liečivú rastlinu, ktorá však má jedovaté plody. Biele bobule môžu po vnútornom požití spôsobiť vážne zdravotné problémy. Obsahujú totiž toxické proteíny spomaľujúce tep srdca. Jedovatý je aj symbol Vianoc - vianočná ruža alebo hviezda. Jej účinky sú také silné, že v starovekom Grécku ju používali ako chemickú zbraň vo vojnách. Nebezpečná je biela tekutina vytekajúca z listov, ktorá po požití spôsobuje zvracanie.Počas Vianoc sa v domácnosti nachádza množstvo nebezpečných predmetov. Sklené gule, horiace sviečky, stromček, ktorý nemusí byť dostatočne upevnený a desiatky iných maličkostí môžu spôsobiť úraz, najmä v kombinácii s vyčerpanosťou a stresom. Byť pripravený na všetko znamená aj byť úrazovo poistený."Skontrolujte si, či vaše životné poistenie zahŕňa poistenie trvalých následkov úrazu, pracovnej neschopnosti, hospitalizácie alebo chirurgického zákroku. Niektoré poisťovne poskytujú dokonca dvojnásobné poistné plnenie v prípade úrazov detí počas školských prázdnin alebo v prípade úrazov spôsobených dopravnou nehodou," radí Martina Cvachová z poisťovne Groupama.Štedrý večer sa v niektorých prípadoch môže pod vplyvom nepozornosti a nešťastnej náhody zmeniť na drámu. Svedčia o tom štatistiky poisťovní. Výnimkou nie sú krádeže vlámaním v chatových alebo záhradkárskych oblastiach. Značné škody na majetku však vedia zanechať aj sviečky bez dozoru. Napríklad na adventných vencoch alebo stoloch. Ku skratu môže dôjsť aj v prípade elektrických sviečok na vianočnom stromčeku, preto by nemali byť bez dozoru.Peňaženku, ale aj obytný priestor môže prevetrať i požiar kuchynskej linky alebo rozpálený olej, ktorý sa používa na prípravu štedrovečernej ryby. V mnohých prípadoch sa rozpálený olej totiž vznietil a následne sa plamene rozšírili na kuchynskú linku. V dostatočnej vzdialenosti by sa malo s otvoreným ohňom manipulovať aj v blízkosti záclon alebo závesov. Dôležité je dodržiavať pokyny výrobcov voskových a elektrických sviečok.Ďalšia z poisťovní eviduje bizarnú škodovú udalosť v kúpeľni, pri výlove plávajúceho kapra vo vani. Pri manipulácii sa klzká ryba vyšmykla z rúk obyvateľov, pričom došlo k výraznému poškodeniu nábytku a doplnkov v kúpeľni. Nejedna slovenská rodina v rámci sviatočného zhonu pozabudla zastaviť prívod vody pre kapra vo vani a vytopila nielen svoju domácnosť, ale aj byt susedov.Aby bolo vianočné obdobie skutočne štedrým, odborníci sa zhodujú v jednom. Domácnosť aj nehnuteľnosť by mali byť adekvátne poistené."Záujem o poistenie nehnuteľnosti rastie hlavne z dôvodu dostupnosti hypoték, ktoré sú podmienené poistením nehnuteľnosti. Postupom času si klienti uvedomujú dôležitosť dobrého poistenia, pretože sú za samotnú nehnuteľnosť nútení zaplatiť čoraz viac peňazí. Obvykle nehnuteľnosť kupujú na úver a v prípade poistnej udalosti by pravdepodobne nemali dostatok prostriedkov na odstránenie škôd alebo na prípadné opravy," zdôrazňuje Katarína Pružincová zo spoločnosti Deluvis.