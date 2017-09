KURIÓZNY ARTIKEL KRÁDEŽÍ: Zlodeji sa preorientovali na maslo

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. septembra (TASR) - Drahé maslo sa stalo atraktívnym objektom zlodejov. V supermarkete Tesco, ktorý je v pražskej Smíchovskej tržnici, ho v posledných dňoch začali chrániť kódovým čipom.Kuriózny prípad sa stal v jednom karlovarskom hoteli, kde si svoju ekonomickú situáciu prilepšoval krádežou masla zo skladu miestny kuchár. Za dva mesiace si ho odniesol za viac ako 10.000 Kč (383,39 eura). Potom ho predával známym.Minulý týždeň došlo k pokusu o krádež masla v supermarkete v Moste, 44-ročný muž si chcel bez zaplatenia odniesť 150 balení. Ak by sa mu to podarilo, obohatil by sa o 9650 Kč.Začiatkom júla stála štvrťka masla (250 g) aj menej ako 40 Kč. Teraz aj to najlacnejšie balenie stojí viac ako 50 Kč.Český minister pôdohospodárstva Marian Jurečka uviedol, že v auguste bola trhová cena masla 35 Kč, teraz ho reťazce ponúkajú za viac ako 65 Kč.Minister varoval pred kupovaním masla do zásoby. Zvýšený dopyt po ňom totiž nahráva obchodníkom, aby zvyšovali jeho cenu.(1 EUR = 26,083 CZK)