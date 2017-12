Kurz bitcoinu opäť vzrastie aj padne, tvrdí zakladateľ firmy TenX

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. decembra (TASR) - Prudký nárast kurzu bitcoinu sa ešte neskončil, tvrdí Julian Hosp, spoluzakladateľ a prezident firmy TenX, ktorá uľahčuje platenie virtuálnymi menami a ich konverziu.povedal Hosp.Mnoho ekonómov, centrálnych bankárov, ale aj národné vlády varujú pred rizikom investovania do kryptomien, ktoré podľa nich padnú, keďže neexistuje žiaden fundament, na ktorom by sa zakladala ich hodnota.Hospova predpoveď by znamenala, že bitcoin sa v porovnaní so svojím aktuálnym kurzom zhodnotí o 45.000 USD alebo oslabí o 10.000 USD, čo len podčiarkuje volatilitu najznámejšej kryptomeny.Bitcoin sa od začiatku roka do 17. decembra zhodnotil 20-násobne, keď jeho kurz vyskočil z menej než 1000 USD až na 19.666 USD na luxemburskej platforme Bitstamp a na iných platformách dokonca prekonal hranicu 20.000 USD. Odvtedy však jeho kurz prudko padal a v piatok 22. decembra klesol až na 11.159,93 USD. Medzičasom sa opäť zotavil a aktuálne sa jeho kurz pohybuje okolo 15.000 USD.uviedol Hosp pre CNBC. Odborníci z odvetvia podľa neho počítali so znížením kurzu bitcoinu vzhľadom na prudké zvýšenie hodnoty v posledných mesiacoch.povedal Hosp. Dodal, že si je istý, že bitcoin opäť klesne.Hosp tiež počíta s konsolidáciou na trhu kryptomien, ku ktorej však nepríde v najbližších mesiacoch. K výraznejpodľa neho príde približne o dva roky.Podľa Hospa budú pokračovať investície do trhu kryptomien, ktorý ponúka nové technológie a ľudia ho využívajú.