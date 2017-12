Kurz bitcoinu sa zotavuje, opäť sa dostal nad 15.000 USD

Logo bitcoinu, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Logo bitcoinu, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singaur/Tokio 26. decembra (TASR) - Bitcoin pokračuje počas utorkového dovolenkového obchodovania v zotavovaní. Jeho kurz vzrástol o 10 % a pohybuje sa približne o tretinu vyššie v porovnaní so svojím minulotýždňovým minimom.Najznámejšia kryptomena v piatok (22.12.) oslabila až na 11.159,93 USD a aj napriek neskoršiemu oživeniu zaznamenala najhorší týždeň od roku 2013. V utorok ráno sa bitcoin na luxemburskej platforme Bitstamp predával po 15.049 USD.Bitcoin sa od začiatku roka do 17. decembra zhodnotil 20-násobne, keď jeho kurz vyskočil z menej než 1000 USD až na 19.666 USD na luxemburskej platforme Bitstamp a na iných platformách dokonca prekonal hranicu 20.000 USD. Odvtedy však jeho kurz prudko klesol.Investori do bitcoinu predpokladajú, že oslabenie je prirodzenou korekciou po prudkom náraste kurzu. Čoraz častejšie sa však objavujú varovania zo strany regulátorov a centrálnych bánk. Napríklad šéf izraelského burzového dohľadu ISA Shmuel Hauser v pondelok (25.12.) vyhlásil, že navrhne, aby firmy založené na bitcoine a ďalších digitálnych menách boli vylúčené z obchodovania na telavivskej burze.