Kurz digitálnej meny bitcoin voči doláru stúpa do závratnej výšky

Frankfurt nad Mohanom 6. júna (TASR) - Digitálna mena bitcoin pokračuje v raste svojej výmennej hodnoty voči doláru aj na začiatku nového týždňa. Jeden bitcoin stál dnes predpoludním podľa prepočtu agentúry Bloomberg rekordných 2871 USD (2552,23 eura). V porovnaní s koncom minulého týždňa bol drahší o takmer 17 %.Obchodníci poukazujú na to, že došlo k zrušeniu jeho rastového stropu na troch veľkých čínskych bitcoinových burzách.Vo februári ho nariadili čínske úrady po tom, ako ich znepokojil únik kapitálu z krajiny a obavy z prania peňazí.Rast kurzu podporuje najmä vzostup obchodovania v digitálnej mene v Číne.Na konci minulého roku stál jeden bitcoin menej ako 1000 USD. Na konci roku 2010 bol jeho kurz 0,30 USD. Digitálna mena sa dostala do obehu v roku 2009.Bitcoin sa "vyrába" v zložitých počítačových procesoch a na platformách internetu. Obchoduje sa voči klasickým menám. Systém bitcoin je založený na technológii blockchain. Ide o uzavretú databanku, do ktorej sa zapisujú všetky transakcie.