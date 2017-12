Kurz: Diskusia o kvótach je nezmysel, nemôžeme prijať každého migranta

Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Viedeň 24. decembra (TASR) - Proti prerozdeľovaniu utečencov v rámci Európskej únie (EÚ) na základe Bruselom stanovených kvót sa v exkluzívnom rozhovore pre nemecký nedeľník Bild am Sonntag vyjadril nový rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz.Podľa jeho slov nie je riešením nútiť štáty na prijatie utečencov.vyhlásil šéf rakúskej spolkovej vlády.Diskusiu o kvótach považuje Sebastian Kurz aj tak zo značnej časti za nezmyselnú, veď "migranti, ktorí sa vydávajú na cestu do Európy, nechcú do Bulharska alebo do Maďarska. Chcú predovšetkým do Nemecka, Rakúska alebo Švédska," zdôraznil rakúsky kancelár a dodal, že chybný vývoj utečeneckej a migračnej politiky Únie by sa naliehavo mal korigovať.Kurz poukázal aj na úplne zmiznutie pomyselných rozdielov medzi azylom a hospodárskou migráciou v súčasnosti.uviedol v interview podľa ORF rakúsky kancelár. Podľa jeho názoru by až posledným krokom mala byť voľba, kto môže do Európy, a to na mieste.podčiarkol Kurz a dodal, že jestvuje politická vôľa na podporu tohto smerovania.Členské štáty Únie zo západnej a strednej Európy by podľa názoru rakúskeho kancelára mali mať viac rešpektu voči krajinám na východe starého kontinentu. Priveľmi často sa odtiaľ hľadí na novšie členské štáty zhora, čo vyvoláva negatívne emócie. Práve v Rakúsku a v Nemecku je potrebné väčšmi si uvedomiť, že všetci členovia EÚ so rovnoprávni, apeloval Sebastian Kurz.Rakúsky kancelár v rozhovore na margo iniciovania konania voči Poľsku podľa článku č.7 zo strany Európskej komisie zdôraznil, že o právnom štáte a demokracii sa ako o súčasti bázy starého kontinentu nemôže vyjednávať a v tejto oblasti nemôžu jestvovať kompromisy, ani voči Poľsku.Odmietavý postoj zaujal Sebastian Kurz voči návrhom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na zriadenie funkcie európskeho ministra financií a priznal, že v oblasti rozpočtovej a finančnej politiky je bližšie k pozícii dlhoročného šéfa nemeckého rezortu financií, v súčasnosti predsedu Bundestagu Wolfganga Schäubleho. Naopak, v oblastiach ako je bezpečnosť a migrácia vidí množstvo prienikov s názormi Paríža.čo však neznamená, že musíme mať identický názor na všetky odborné otázky, dodal rakúsky kancelár.