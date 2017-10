Kurz eura klesá, už druhý deň v rade

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 27. októbra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny klesá, už druhý deň v rade. Euro tak smeruje k najväčšej týždennej strate v tomto roku po tom, ako sa Európska centrálna banka (ECB) rozhodla predĺžiť program nákupu dlhopisov o deväť mesiacov, do konca septembra 2018.Investori zohľadnili odlišnosti v menovej politike americkej centrálnej banky Fed a ECB. Očakáva sa totiž, že Fed do konca roka opäť zvýši úrokové sadzby, zatiaľ čo ECB avizovala, že podobný krok v blízkej budúcnosti nepodnikne.Kurz eura v piatok ráno klesol na 1,1626 USD a smeruje k najväčšej týždennej strate od 4. štvrťroku 2016.Investori boli prekvapení, že ani jeden z členov ECB v rámci komentárov nezaujal tzv. jastrabí, teda dravší postoj. A to aj napriek tomu, že podľa údajov z eurozóny silný rast jej ekonomiky naberá ďalšiu dynamiku.