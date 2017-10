Kurz eura klesol, môže za to aj katalánska kríza

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 16. októbra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny dnes padol pod hranicu 1,18 USD/EUR. Dôvodom oslabenia bola katalánska kríza. Euro sa podvečer predávalo po 1,1798 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila dnes napoludnie referenčný kurz na 1,1803 (v piatok: 1,1810) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8472 (0,8467) eura.Španielska vláda bola sklamaná vyhlásením katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta a dala mu druhú lehotu do štvrtka (19.10.), aby katalánska vláda vyjasnila, či sa vzdáva svojich snách o nezávislosť.Spoločnú európsku menu dočasne mierne podporila správa agentúry Bloomberg, podľa ktorej niektorí predstavitelia ECB vidia len obmedzený priestor na predĺženie programu nákupu aktív.Nálada v priemysle v štáte New York sa podľa tamojšieho Fedu v októbri prekvapivo prudko zlepšila, keď príslušný indikátor sa dostal na najvyššiu úroveň od septembra 2014. Na kurz doláru, a tým ani eura, to však nemalo žiaden výraznejší vplyv.