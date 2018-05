Kurz eura klesol na 1,1701 USD/EUR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. mája (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny klesol na najnižšiu úroveň za šesť mesiacov po tom, ako májový prieskum ukázal, že rast aktivity súkromného sektora v Nemecku sa spomalil a bol najslabší za 20 mesiacov. To vyvoláva obavy, že strata dynamiky najväčšieho európskeho hospodárstva v uplynulých mesiacoch je výraznejšia, ako sa ekonómovia domnievali.Kurz eura sa v stredu znížil o viac ako pol percenta na 1,1701 USD/EUR. Prieskum Markit totiž ukázal, že kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v Nemecku v máji klesol na 53,1 bodu z 54,6 bodu v apríli. A znížil sa aj PMI celej eurozóny, a to na 54,1 bodu z 55,1 bodu, zatiaľ čo analytici očakávali, že bude stagnovať.Výnos z 10-ročných nemeckých dlhopisov v stredu tiež klesol, a to o štyri bázické body na päťtýždňové minimum 0,516 %.