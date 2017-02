Kurz eura mierne klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 1. februára (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny dnes ráno mierne klesol. Euro si však udržalo väčšinu zo svojich utorkových (31. 1.) ziskov, ktorých dôvodom bolo vyhlásenie člena administratívy nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, že európska mena je silne podhodnotená.Euro sa dnes ráno predávalo po 1,0785 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok napoludnie referenčný kurz na 1,0755 (v pondelok: 1,0630) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9298 (0,9407) eura.Spoločná európska mena počas utorka posilnila približne o 1 % potom, čo Trumpov poradca pre obchodnú politiku Peter Navarro označil euro za. Dodal, že to poskytuje Nemecku neférové obchodné výhody. Trump navyše vyhlásil, že Čína a Japonsko manipulujú so svojimi menami.Dnes večer sa očakáva rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Experti nepočítajú so zmenou kľúčového úroku.uviedla expertka Commerzbank Antje Praefckeová. Podľa toho ekonomika USA pokračuje v raste, menová politika sa postupne normalizuje, ale centrálni bankári počkajú na fiškálnu politiku novej administratívy.