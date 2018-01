Kurz eura mierne vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 22. januára (TASR) - Malé pokroky pri tvorbe vlády v Nemecku podporili spoločnú európsku menu, ktorej kurz v prevažne pokojnom obchodovaní vzrástol. Euro sa v pondelok podvečer predávalo po 1,2245 USD, teda o niečo vyššie než ráno.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok napoludnie referenčný kurz na 1,2239 (v piatok: 1,2255) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8171 (0,8160) eura.Euro na začiatku nového týždňa mierne podporili správy z Nemecka. Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) dala v nedeľu (21. 1.) zelenú rokovaniam o veľkej koalícii, čím sa odstránila dôležitá prekážka na ceste k vytvoreniu vlády v najväčšej ekonomike eurozóny. To spôsobilo zvýšenie optimizmu na trhoch, aj keď sa ešte očakávajú komplikované rokovania.Zatvorenie niektorých federálnych úradov v USA, takzvaný shutdown, mal síce negatívny vplyv na dolár, ale len mierny. Ekonomické dôsledky shutdownu nie sú veľké, uviedol hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel. Finančné trhy nevidia dôvod na paniku. Demokrati a republikáni pokračujú v pondelok v rokovaniach a večer by mali opäť hlasovať o dočasnom riešení.