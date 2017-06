Kurz eura mierne vzrástol na 1,1140 USD/EUR

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 21. júna (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny dnes mierne vzrástol. Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,1140 USD, teda pri o niečo vyššom kurze než ráno. Výraznejšie posilnila britská libra. Európska centrálna banka (ECB) stanovila dnes napoludnie referenčný kurz na 1,1147 (v utorok: 1,1156) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8971 (0,8964) eura.Obchodovanie medzi eurom a dolárom bolo dnes pokojné, keďže mu chýbali výraznejšie impulzy. Naopak, kurz britskej libry výrazne stúpol. Dôvodom boli vyjadrenia predstaviteľov britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE). Hlavný ekonóm Andy Haldane uviedol, že v druhej polovici roka si dokáže predstaviť sprísnenie menovej politiky. Toto vyhlásenie je v rozpore s vyjadreniami guvernéra BoE Marka Carneyho, ktorý v utorok (20. 6.) povedal, že ešte nenastal čas na zvýšenie úrokových sadzieb.Dôvodom sporu týkajúceho sa smerovania menovej politiky BoE je brexit. Libra totiž od referenda, v ktorom Briti rozhodli o vystúpení z Európskej únie (EÚ), výrazne oslabila, čo spôsobilo zdraženie dovezených tovarov a služieb a podporilo infláciu. To je argumentom pre zvýšenie úrokových sadzieb. Na druhej strane vysoká inflácia znižuje kúpnu silu britských spotrebiteľov a zhoršuje ekonomické vyhliadky krajiny, čo naopak podporuje uvoľnenú menovú politiku.