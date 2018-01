Kurz eura prudko vzrástol a dostal sa výrazne nad 1,20 USD/EUR

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 11. januára (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny vo štvrtok prudko vzrástol a dostal sa výrazne nad hranicou 1,20 USD/EUR. Dôvodom boli signály Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré podporili očakávania, že sa pomaly začína pripravovať na ukončenie programu nákupu dlhopisov.Euro sa popoludní predávalo po 1,2050 USD, pričom v stredu (10. 1.) sa jeho kurz pohyboval až o 1 cent nižšie. ECB stanovila vo štvrtok napoludnie jeho referenčný kurz na 1,2017 (v stredu: 1,1992) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8322 (0,8339) eura.ECB zverejnila zápisnicu z posledného zasadnutia Rady guvernérov, ktoré sa konalo v polovici decembra. Rada sa dohodla, že na začiatku tohto roka, ak sa ekonomika a inflácia budú vyvíjať v súlade s očakávaniami, postupne zmení svoju komunikáciu, ktorou signalizuje smerovanie menovej politiky, aby odrážala zlepšenie ekonomickej situácie v eurozóne. Trh to interpretoval tak, že ECB sa začína pripravovať na ukončovanie extrémne uvoľnenej menovej politiky.ECB začiatkom tohto roka znížila objem mesačných nákupov dlhopisov o polovicu na 30 miliárd eur. Program by mal trvať minimálne do septembra 2018. Otázkou zostáva, či ho ECB potom ukončí okamžite alebo postupným obmedzovaním.Zápisnica ukázala, že ECB sa viac sústredí na robustný rast ekonomiky a menej na stále slabú infláciu, uviedol hlavný ekonóm ING-Diba Carsten Brzeski. Napriek tomu nepočíta s náhlym ukončením programu nákupu dlhopisov v septembri. Zatiaľ nie je totiž isté, či rast povedie k trvalému zrýchľovaniu rastu cien smerom k 2-% inflačnému cieľu ECB.