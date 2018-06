Kurz eura stagnuje na úrovni okolo 1,16 USD/EUR

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 18. júna (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny na začiatku nového týždňa v podstate stagnoval. Euro sa v pondelok neskoro popoludní predávalo po 1,1605 USD, teda pri len o málo vyššom kurze ako ráno. Na devízovom trhu je dopyt po menách, ktoré sú považované za bezpečný prístav v časoch neistoty.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok napoludnie referenčný kurz na 1,1613 (v piatok: 1,1596) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8611 (0,8624) eura.Obchodovanie medzi eurom a dolárom bolo podľa obchodníkov pokojné. Neboli zverejnené žiadne makroekonomické údaje, ktoré by mali zásadný vplyv na devízový trh. O impulzy by sa mohol postarať večerný prejav šéfa ECB Maria Draghiho. Draghi otvorí pred pozvanými hosťami v portugalskom meste Sintra výročnú konferenciu ECB. V utorok (19. 6.) ráno potom prednesie otváraciu reč pred širším publikom.Na začiatku nového týždňa bol na devízovom trhu dopyt po menách, ktoré sú považované za bezpečné prístavy, ako sú švajčiarsky frank a japonský jen. Podporilo ich zhoršenie nálady na akciových trhoch, čo spôsobil obchodný konflikt medzi USA a Čínou.