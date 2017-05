Kurz eura stagnuje tesne pod hranicou 1,12 USD/EUR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 24. mája (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny dnes stagnoval. Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,1190 USD, teda len pri o málo vyššom kurze než ráno. Kolísanie kurzu počas dneška bolo len mierne.Európska centrálna banka (ECB) stanovila dnes napoludnie referenčný kurz na 1,1193 (v utorok: 1,1215) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8934 (0,8917) eura.Trhu dnes chýbali silnejšie impulzy. Ani prejav šéfa ECB Maria Draghiho nemal výraznejší vplyv na obchodovanie na devízovom trhu. Draghi potvrdil, že aktuálne neexistuje dôvod, aby ECB menila kurz svojej menovej politiky.Šéf ECB síce uviedol, že extrémne uvoľnená menová politika má aj vedľajšie účinky. Tie sú však podľa neho len obmedzené a neospravedlňujú zmenu jej nastavenia. Finančné trhy preto očakávajú, že ECB začne obmedzovať monetárne stimuly až začiatkom budúceho roka.Večer sa investori sústredia na USA, kde bude zverejnená zápisnica z posledného zasadnutia centrálnej banky (Fed). Mohli by sa v nej nájsť signály, či Fed bude pokračovať so zvyšovaním sadzieb už na najbližšom zasadnutí v júni.