Kurz eura vzrástol a pohybuje sa okolo 1,18 USD/EUR

Symbol eura pred budovou ECB Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny sa na začiatku nového týždňa opäť pohybuje okolo hranice 1,18 USD/EUR.Euro sa v pondelok ráno predávalo po 1,1795 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako v piatok (8. 6.) večer. Na devízový trh nemalo vplyv to, že sa americký prezident Donald Trump dištancoval od vyhlásenia skupiny G7.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok napoludnie referenčný kurz na 1,1754 (vo štvrtok: 1,1836) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8508 (0,8449) eura.Hlavnou témou na devízovom trhu zostáva menová politika. Tento týždeň sa stretnú menový výbor (FOMC) americkej centrálnej banky (Fed) rovnako ako Rada guvernérov ECB a budú rozhodovať o nastavení menovej politiky. Zvýšenie úrokových sadzieb v USA je považované za hotovú vec. Analytici a investori však čakajú aj na signály, akým tempom bude Fed tento pokračovať v cykle sprísňovania menovej politiky.ECB zrejme bude pokračovať vo svojej uvoľnenej menovej politike. Hlavný ekonóm ECB Peter Praet však ohlásil diskusiu o budúcnosti programu nákupu cenných papierov. ECB by mala rozhodnúť o tom, čo sa s ním stane po septembri.