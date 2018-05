Kurz eura vzrástol na 1,1741 USD/EUR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 24. mája (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok mierne zotavila zo svojich nedávnych strát. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1741 USD, keď ešte ráno sa jej kurz pohyboval v blízkosti hranice 1,17 USD/EUR.Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok napoludnie referenčný kurz na 1,1728 (v stredu: 1,1708) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8527 (0,8541) eura.Dôvodom bolo podľa obchodníkov všeobecné oslabenie dolára. Americký dolár popoludní ešte prehĺbil svoje počiatočné straty. Americký prezident Donald Trump odvolal s napätím očakávaný summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom plánovaný na 12. júna. Okrem eura z toho profitoval predovšetkým japonský jen. Mnoho japonských investorov totiž v časoch neistoty presúva svoje peniaze naspäť do Japonska. Navyše americká centrálna banka (Fed) signalizovala, že úrokové sadzby bude zvyšovať len pomaly. Aj to malo negatívny vplyv na dolár.Preto sa euro mierne zotavilo zo strát z uplynulých dní. Negatívny vplyv na spoločnú menu mal vývoj v Taliansku, kde sa na koalícii dohodli dve euroskeptické strany. Nová koalícia plánuje aj napriek vysokému dlhu krajiny zvyšovanie výdavkov a znižovanie daní. Uprostred týždňa padol kurz eura dočasne tesne pod 1,17 USD/EUR, čo bolo najmenej od vlaňajšieho novembra.Vývoj v Taliansku spôsobuje starosti aj ECB. Podľa jej viceprezidenta Vítora Constancia stále existuje možnosť prenesenia prípadnej krízy aj do ďalších členských štátov eurozóny.Stredajšie (23. 5.) prekvapivé zvýšenie úrokových sadzieb v Turecku, ktorým sa turecká centrálna banka snažila zastaviť pád domácej meny, nemalo dlhý účinok. Líra sa vo štvrtok opäť ocitla pod veľkým tlakom a jej kurz klesol, neskoro popoludní sa nachádzal na úrovni 5,60 TRY/EUR po 5,35 TRY/EUR ráno.