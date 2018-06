Kurz eura vzrástol na 1,18 USD/EUR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 7. júna (TASR) - Spoločná európska mena nadviazala vo štvrtok na stredajšie (6. 6.) zisky a mierne posilnila. Jej kurz sa ráno dostal na 1,18 USD/EUR, čo je najviac od 21. mája.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu napoludnie referenčný kurz na 1,1765 (v utorok: 1,1675) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8500 (0,8565) eura.Od stredy euro podporujú vyhliadky na sprísnenie menovej politiky v eurozóne. Hlavný ekonóm ECB Peter Praet na konferencii v Berlíne povedal, že Rada guvernérov ECB bude na svojom najbližšom zasadnutí (14. 6.) diskutovať o budúcnosti programu nákupu dlhopisov. Podľa doterajších plánov banky by program mal trvať prinajmenšom do septembra. ECB aktuálne mesačne nakupuje dlhopisy za 30 miliárd eur. Experti očakávajú, že banka ukončí program koncom roka.V ďalšom priebehu dňa by sa do pozornosti investorov mohli dostať aj makroekonomické údaje. Zverejnená bude napríklad správa o vývoji priemyselných objednávok v Nemecku. Experti počítajú s nárastom nových objednávok, čo by potvrdilo, že najväčšia ekonomika eurozóny sa po slabom začiatku tohto roka v 2. kvartáli opäť zotavuje.