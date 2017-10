Kurz eura vzrástol na 1,1814 USD/EUR

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 11. októbra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny si udržal utorkové zisky (10. 10.) a obchoduje sa nad hranicou 1,18 USD/EUR. Euro sa dnes ráno predávalo po 1,1814 USD, teda pri o niečo vyššom kurze než v utorok večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok napoludnie referenčný kurz na 1,1797 USD/EUR.V utorok večer katalánsky premiér Carles Puigdemont síce hovoril o nezávislosti od Španielska, ale nakoniec pozastavil výsledky referenda a vyhlásil, že je ochotný diskutovať s vládou v Madride, ako by nezávislosť mala vyzerať. Španielska vláda naďalej odmieta so separatistami rokovať a prípadné odtrhnutie Katalánska označuje za neprijateľné.V priebehu dneška sú údaje o vývoji španielskych spotrebiteľských cien jedinými makroekonomickými údajmi, ktoré by sa mohli postarať o nové impulzy na devízovom trhu. Večer sa očakáva prejav hlavného ekonóma ECB Petra Praeta a bude zverejnená zápisnica z posledného rokovania menového výboru americkej centrálnej banky Fed.