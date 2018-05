Kurz eura vzrástol na 1,1823 USD/EUR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 9. mája (TASR) - Odstúpenie USA od jadrovej dohody s Iránom malo v stredu len dočasný negatívny vplyv na spoločnú európsku menu. Ráno jej kurz padol až na 1,1823 USD/EUR, čo bolo najmenej od decembra 2017. V priebehu dňa však euro potom výrazne posilňovalo a popoludní sa predávalo po 1,1883 USD.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu napoludnie referenčný kurz na 1,1879 (v utorok: 1,1870) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8418 (0,8425) eura.Počiatočné kurzové zisky dolára vysvetlili obchodníci odstúpením USA od jadrovej dohody s Iránom. Z nárastu neistoty profitoval americký dolár, ktorý je hlavnou svetovou rezervnou menou. Nálada na trhoch sa však mierne upokojila a dolár prišiel o časť ziskov.Z dlhodobého hľadiska by to však malo podporiť dolár. Analytička Commerzbank Antje Praefckeová poukázala na zrýchlenie inflácie pre zdraženie cien ropy spôsobené sankciami proti Iránu. Americká centrálna banka (Fed) by potom zrejme ako jediná veľká centrálna banka zasiahla proti inflácii razantnejším zvyšovaním úrokových sadzieb. Tempo rastu spotrebiteľských cien totiž už dosiahlo inflačný cieľ Fedu a v USA je na rozdiel od ostatných regiónov plná zamestnanosť. Zatiaľ však nie je isté, či ceny ropy skutočne výrazne stúpnu, dodala Praefckeová.