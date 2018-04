Kurz eura vzrástol na 1,2378 USD/EUR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 10. apríla (TASR) - Spoločná európska mena v utorok nadviazala na svoje zisky z pondelka (9. 4.) a pokračovala v posilňovaní. Kurz eura sa dočasne dostal až na 2-týždňové maximum 1,2378 USD/EUR. Euro potom prišlo o časť ziskov a neskoro popoludní sa predávalo po 1,2365 USD, čo však stále bolo takmer o pol centa viac než ráno.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok napoludnie referenčný kurz na 1,2361 (v pondelok: 1,2304) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8090 (0,8127) eura.Hlavným dôvodom posilnenia spoločnej meny boli vyhlásenia člena Rady guvernérov ECB Ewalda Nowotneho týkajúce sa prvého zvýšenia sadzieb v eurozóne. Nowotny, ktorý je guvernérom rakúskej centrálnej banky, dal jasne najavo, že prišiel čas na postupnú normalizáciu menovej politiky. ECB podľa neho do konca roka ukončí program nákupu aktív, a potom začne dvíhať úrokové sadzby. Prvým krokom by podľa neho mohlo byť zvýšenie depozitnej sadzby z -0,4 % na -0,2 %.Naopak, nové správy o produkcii francúzskeho a talianskeho priemyslu nedali devízovému trhu výraznejšie impulzy. V oboch krajinách zaostala produkcia za očakávaniami. Posledné spomalenie produkcie v Nemecku vyvolalo obavy ohľadom rastu ekonomiky eurozóny.Podľa tlakom zostáva ruský rubeľ. Od piatkového (6. 4.) oznámenia nových sankcií USA proti Rusku sa voči doláru znehodnotil vyše 10 %. Aktuálne sa jeho kurz pohybuje nad 63 RUB/USD.