Kurz eura vzrástol na 1,2389 USD/EUR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 11. apríla (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v stredu zvýšil na svoje zisky z utorka (10. 4.). Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,2389 USD, teda o niečo vyššie než ráno. Od začiatku týždňa si voči doláru polepšilo takmer o 1 %.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu napoludnie referenčný kurz na 1,2384 (v utorok: 1,2361) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8075 (0,8090) eura.Dôležitú úlohu na trhu hrá situácia na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump pohrozil útokom na Sýriu.napísal Trump na Twitteri. Dolár sa po tomto Trumpovom vyjadrení dostal pod tlak, naopak, euro posilnilo.Spoločnú menu okrem toho podporili utorkové vyhlásenia guvernéra rakúskej centrálnej banky Ewalda Nowotneho, podľa ktorého nastal čas na postupnú normalizáciu menovej politiky ECB. Nowotny síce hovoril o možnom scenári rastu sadzieb, podľa ktorého by sa najprv zvýšila depozitná sadzba. Tá sa aktuálne nachádza na úrovni -0,4 %. Neuviedol však konkrétny termín. Isté je len to, že ECB začne zvyšovať úrokové sadzby až po ukončení programu nákupu dlhopisov, ktorý zrejme bude trvať do konca tohto roka.Analytici Commerzbank navyše varovali, že trh nemôže brať Nowotneho slová za bernú mincu. ECB v emaile upozornila, že vyjadrenia guvernéra rakúskej centrálnej banky neodrážajú názor Rady guvernérov.V poklese pokračujú ruský rubeľ aj turecká líra. V priebehu stredy rubeľ oslabil voči doláru približne o 2,5 %. Dôvodom sú nové sankcie USA proti Rusku. Od ich ohlásenia na konci minulého týždňa rubeľ padol o vyše 11 %. Líra sa voči doláru dostala na nové rekordné minimum.